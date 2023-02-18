Жоржиньо — о волевой победе над «Астон Виллой»: «Вот почему я считаю АПЛ лучшей в мире»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо высказался после победы над «Астон Виллой» (4:2) в матче 24-го тура АПЛ.

«Вот почему я считаю Премьер-лигу лучшей в мире. Для нас было важно выиграть после серии неудачных матчей. Сначала было непросто, но в перерыве мы пообщались и смогли изменить игру», — цитирует Жоржиньо BBC.

Напомним, 31-летний бразилец в текущее трансферное окно перебрался в «Арсенал» из «Челси». В нынешнем сезоне на счету хавбека три забитых мяча в 31 игре во всех турнирах.

Лондонский «Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 23 матча.