Тирни может сменить «Арсенал» на «Ньюкасл»

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни может сменить клуб, им активно интересуется «Ньюкасл», сообщает Football Insider. «Сороки» неожиданно включились в борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, а это предусматривает усиление обороны клуба.

25-летний футболист является воспитанником шотландского «Селтика», а в «Арсенал» он перебрался в 2019 году за сумму в 25 миллионов фунтов стерлингов (примерно 29 миллионов евро). В составе «Арсенала» он уже становился обладателем Кубка страны, а также Суперкубка Англии.

Выступает за сборную Шотландии - свой первый матч за нее он провел в 2016 году.