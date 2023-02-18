Зинченко забил дебютный гол за «Арсенал»

В летнее трансферное окно защитник Александр Зинченко сменил «Манчестер Сити» на «Арсенал». В субботнем матче Премьер-лиги против «Астон Виллы» украинец отметился первым голом в футболке «канониров».

Команда Микеля Артеты разыграла угловой справа. Мяч был доставлен на линию штрафной площади, откуда Александр Зинченко хлёстко пробил в правый угол. После гола экс-игрока «Уфы» счёт стал 2:2.

Теперь на счету Александра Зинченко один гол и один голевой пас в 20 матчах за «Арсенал».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Астон Виллой» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.