​В Англии расследуют эпизод со стычкой представителей штабов «Астон Виллы» и «Арсенала»

На выходных в Английской премьер-лиге проходил матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». В конце встречи имела место быть стычка с участием представителей штабов клубов около футбольного поля. Футбольная ассоциация Англии начала расследование этого эпизода, о чём на свих страницах сообщает портал Goal.com.

По итогам разбирательства «Астон Вилла» и «Арсенал» могут столкнуться со штрафами.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» на выезде со счётом 4:2. При этом после первого тайма бирмингемцы вели 2:1. «Канониры» остаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.