«Манчестер Сити» показал худшее владение мячом в АПЛ при Гвардиоле

«Манчестер Сити» накануне вечером на выезде обыграл главного конкурента в чемпионской гонке – «Арсенал». Однако есть в этом матче то, чем болельщики «канониров» могут гордиться – «горожане» показали самое низкое владение мячом по итогам матча в АПЛ при Хосепе Гвардиоле – всего 36%. Любопытным фактом делится Opta.

Напомним, что победа на «Эмирейтс» позволила «Манчестер Сити» вырваться на первое место в турнирной таблице АПЛ, сравнявшись с «Арсеналом» по набранным очкам. У обоих команд теперь по 51 набранному баллу, но у «канониров» игра в запасе.

В ближайшем туре АПЛ «горожане» встретятся с «Ноттингем Форест» на выезде, «Арсенал» поедет в Бирмингем в гости к «Астон Вилле».