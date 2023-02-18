Коутиньо впервые с октября выйдет в основном составе «Астон Виллы» в АПЛ

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо впервые за 12 матчей выйдет в стартовом составе составе своей команды на матч Английской премьер-лиги. Причём случится это в игре против одного из лидеров чемпионата – лондонского «Арсенала».

В последний раз Коутиньо появлялся в основном составе «Астон Виллы» на матч АПЛ 11 октября, когда команда играла на выезде против «Ноттингем Форест». Ранее ходили слухи, что новый тренер «вилланов» Унаи Эмери не рассчитывает на бразильца в будущем.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо нет ни одного результативного действия в Английской премьер-лиге. Бразилец перешёл в «Астон Виллу» год назад на правах аренды из «Барселоны», после чего бирмингемский клуб выкупил игрока на постоянной основе.