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Эдегор прокомментировал очередную неудачу «Арсенала»

16 Февраля 2023 • 01:09 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
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18.02 15:30

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал очередную неудачу своей команды. Напомним, вечером 15 февраля «канониры» проиграли на своём поле «Манчестер Сити» и отдали «горожанам» первую строчку в АПЛ.

«Игра решается в штрафной площади, где мы не были достаточно остры, как перед воротами, так и у своих собственных ворот. Они были лучше во всём. Кроме того, мы провели хорошую игру, сделали много хороших вещей и периодически неплохо смотрелись.

Сегодня мы проиграли одну игру, и теперь мы смотрим на следующую. Новая игра в субботу, и мы должны вернуться, прийти и победить. Сегодня на стадионе была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня на матч и сделал его особенным. Мы будем усердно работать, чтобы дать болельщикам что-то, что сделает их счастливыми», - цитирует норвежца ВВС.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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