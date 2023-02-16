Эдегор прокомментировал очередную неудачу «Арсенала»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал очередную неудачу своей команды. Напомним, вечером 15 февраля «канониры» проиграли на своём поле «Манчестер Сити» и отдали «горожанам» первую строчку в АПЛ.

«Игра решается в штрафной площади, где мы не были достаточно остры, как перед воротами, так и у своих собственных ворот. Они были лучше во всём. Кроме того, мы провели хорошую игру, сделали много хороших вещей и периодически неплохо смотрелись.

Сегодня мы проиграли одну игру, и теперь мы смотрим на следующую. Новая игра в субботу, и мы должны вернуться, прийти и победить. Сегодня на стадионе была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня на матч и сделал его особенным. Мы будем усердно работать, чтобы дать болельщикам что-то, что сделает их счастливыми», - цитирует норвежца ВВС.