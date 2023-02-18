Коутиньо забил впервые в сезоне – «Арсеналу»

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». После первого тайма бирмингемская команда ведёт в счёте – 2:1. Один из голов забил атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо. Для него это первый гол в нынешнем сезоне.

Стоит напомнить, что Филиппе Коутиньо впервые с октября начал матч Премьер-лиги с первых минут. Зимой слухи активно связывали бразильца с уходом из «Астон Виллы». Поговаривали, что на Коутиньо не рассчитывает главный тренер «вилланов» Унаи Эмери.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Астон Вилла» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.