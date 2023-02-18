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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коутиньо забил впервые в сезоне – «Арсеналу»

18 Февраля 2023 • 16:23 Комментировать
Астон Вилла
2:2
Арсенал
1 8.50 X 1.95 2 2.40
2-й тайм

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». После первого тайма бирмингемская команда ведёт в счёте – 2:1. Один из голов забил атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо. Для него это первый гол в нынешнем сезоне.

Стоит напомнить, что Филиппе Коутиньо впервые с октября начал матч Премьер-лиги с первых минут. Зимой слухи активно связывали бразильца с уходом из «Астон Виллы». Поговаривали, что на Коутиньо не рассчитывает главный тренер «вилланов» Унаи Эмери.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Астон Вилла» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА АРСЕНАЛ
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