Роджерс пропустил 400-й гол в АПЛ в качестве наставника

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3. Первый гол, который пропустил в этом матче «Лестер», стал 400-м пропущенным голом для команд, который руководит Брендан Роджерс - в рамках английской Премьер-лиги, естественно. А руководил Роджерс такими командами, как «Суонси Сити», «Ливерпуль» и теперь, с 2019 года, «Лестер».

В следующем туре «Лестеру» снова предстоит сдавать непростой экзамен - в гости к нему пожалует лондонский «Арсенал», главный претендент на чемпионский титул.