Педри прокомментировал свою травму

Полузащитник «Барселоны» Педри выступил с обращением после травмы.

20-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 41-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Как выяснилось позднее, из-за повреждения бедра испанец не сможет играть около месяца.

«Было тяжело, но благодаря вашим пожеланиям я перенёс это легче. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы поскорее вернуться и стать ещё сильнее. Буду поддерживать «Барселону» со стороны в качестве болельщика, и я уверен, что без меня команда добьётся отличных результатов в предстоящих матчах», – написал в социальных сетях Педри.