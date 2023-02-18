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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри прокомментировал свою травму

18 Февраля 2023 • 01:06 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.50 2 14.00
19.02 23:00

Полузащитник «Барселоны» Педри выступил с обращением после травмы.

20-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 41-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Как выяснилось позднее, из-за повреждения бедра испанец не сможет играть около месяца.

«Было тяжело, но благодаря вашим пожеланиям я перенёс это легче. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы поскорее вернуться и стать ещё сильнее. Буду поддерживать «Барселону» со стороны в качестве болельщика, и я уверен, что без меня команда добьётся отличных результатов в предстоящих матчах», – написал в социальных сетях Педри.

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