Результативность Серхи Роберто в Ла Лиге увеличилась почти в 10 раз после назначения Хави

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто обрёл голевое чутьё после прихода на пост главного тренера Хави Эрнандеса.

31-летний футболист открыл счёт в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Кадиса», поразив ворота на 43-й минуте. Согласно сведениям Opta, в активе Роберто уже три забитых мяча в 13 поединках Ла Лиги под руководством Хави, в то время как в предыдущих 208 матчах испанец отличился всего пять раз.

Примечательно, что спустя несколько минут после своего гола Серхи Роберто покорилось ещё одно достижение: ассистировав Роберту Левандовски, он впервые в карьере записал на свой счёт гол и результативный пас в одном матче Ла Лиги.