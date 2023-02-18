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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья назвал игрока, который его больше всего удивил

18 Февраля 2023 • 12:37 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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Через 9 ч. 18 мин.

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас назвал футболиста, который в последнее время удивил его больше всего. Выбор бразильца пал на своего партнёра по сборной Родриго, который защищает цвета мадридского «Реала».

«Футболист, который больше всего меня удивил? Родриго из мадридского «Реала». Он очень хорош», – цитирует Рафинью Madrid Xtra.

Родриго в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и пятью ассистами в чемпионате Испании – это больше, чем за весь предыдущий розыгрыш Ла Лиги. Футболист может сыграть на любом из флангов атаки, а также в центре нападения в роли «ложной девятки».

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Реал Мадрид Барселона Родриго Рафинья Диас
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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