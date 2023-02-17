«Аль-Наср» обратился к Бускетсу с предложением

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс летом может продолжить карьеру на другом континенте. По информации от журналиста Фабрицио Романо, к футболисту обратился «Аль-Наср», в котором с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

По сведениям источника, Бускетсу в ближайшее время предстоит решить, хочет ли он остаться в «Барселоне» ещё хотя бы на один сезон. Напомним, в конце кампании у футболиста заканчивается контракт, вследствие чего он может стать свободным агентом.

Бускетс в нынешнем сезоне отметился одной результативной передачей за «Барселону» в 18 поединках чемпионата Испании.