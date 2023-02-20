Хави оценил игру «Барселоны» в матче против «Кадиса»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес подвёл итоги матча Ла Лиги против «Кадиса» (2:0).

Точными ударами в составе «сине-гранатовых» отметились Серхи Роберто и Роберт Левандовски, забившие в конце первого тайма.

«Мы очень здорово провели первую половину – доминировали, создавали голевые моменты. После перерыва команда значительно сбавила обороты, что сильно бросалось в глаза. Интенсивность была уже не той, игроки подустали. В целом, думаю, игра получилась достойной.

Мы имеем комфортный отрыв от «Реала» [восемь очков], но чемпионат ещё не завершён. Нужно продолжать усердную работу», – сказал на пресс-конференции рулевой каталонского коллектива.