Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо рассказал, кого бы хотел подписать в «Барселону»

14 Февраля 2023 • 14:22 Комментировать
Барселона
...
Кадис
19.02 23:00

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, кого бы подписал в команду на месте спортивного директора Матеу Алемани.

«На месте Матеу Алемани я подписал бы в «Барселону» Родриго Бентанкура и Лионеля Месси», – приводит слова Араухо Barca Universal.

Напомним, у Лионеля Месси в конце сезона заканчивается контракт с «ПСЖ», но его возвращение в «Барселону» крайне маловероятно из-за плохих отношений аргентинца с руководством, а также финансовых проблем команды.

Что касается Бентанкура, полузащитник год назад перебрался в «Тоттенхэм» из туринского «Ювентуса» и в данный момент продолжает выступать за команду Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Камавинга был хорош на позиции левого защитника, но сейчас вернулись другие игроки»
15:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Начо нужно решить, хочет ли он продлить контракт»
14:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о том, что Винисиуса нет среди номинантов на игрока года по версии FIFA: «Это наверно ошибка?»
14:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа и Кроос не сыграют с «Эльче»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов потратить 50 млн евро на испанского полузащитника
14:31 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» потеряла Кавани
14:22 · Испания. Ла Лига
Араухо рассказал, кого бы хотел подписать в «Барселону»
14:05 · Италия. Серия А
Абидаль: «Мы действительно хотели подписать Алексея Миранчука в «Барселону»
13:54 · Испания. Ла Лига
У Крооса гастроэнтерит, Тони не сыграет в завтрашнем матче с «Эльче»
13:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Против Винисиуса очень сложно защищаться»
12:51 · Испания. Ла Лига
Альба: «Вылет из Лиги чемпионов дался мне очень тяжело»
12:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альба ответил, заслуженно ли Месси стал чемпионом мира
11:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» летом хочет купить двух игроков в атаку
11:53 · Испания. Ла Лига
Альба: «У меня отличные отношения с Луисом Энрике»
11:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может установить рекорд в следующем туре Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем