Араухо рассказал, кого бы хотел подписать в «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, кого бы подписал в команду на месте спортивного директора Матеу Алемани.

«На месте Матеу Алемани я подписал бы в «Барселону» Родриго Бентанкура и Лионеля Месси», – приводит слова Араухо Barca Universal.

Напомним, у Лионеля Месси в конце сезона заканчивается контракт с «ПСЖ», но его возвращение в «Барселону» крайне маловероятно из-за плохих отношений аргентинца с руководством, а также финансовых проблем команды.

Что касается Бентанкура, полузащитник год назад перебрался в «Тоттенхэм» из туринского «Ювентуса» и в данный момент продолжает выступать за команду Антонио Конте.