«Барселона» не побеждает «Кадис» дома с 2006 года

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сражается в домашнем поединке с «Кадисом». В это трудно поверить, но «Барселона» не побеждала «Кадис» в домашнем матче с 2006 года.

Тогда, 29 апреля 2006 года, «Барселона» обыграла «Кадис» с минимальным счетом, после чего, через несколько дней, сыграла финал Лиги чемпионов и там обыграла «Арсенал». «Кадис» же вылетел, и вернулся в Примеру лишь в 2020 году, когда у «Барселоны» был серьезный спад. В 2021 году команды сыграли на «Камп Ноу» вничью, а в 2022 «Барселона» проиграла со счетом 0:1.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между каталонской «Барселоной» и «Кадисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.