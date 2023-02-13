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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Мы с Пике никогда не шутили друг над другом»

13 Февраля 2023 • 20:27 Комментировать
Барселона
...
Кадис
19.02 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Херардом Пике.

Последние сезоны прошли для защитника-ветерана не лучшим образом, и по ходу текущей кампании он принял решение повесить бутсы на гвоздь.

«У меня особые взаимоотношения с Пике, мы здорово ладим, – рассказывает Араухо. – Херард – очень весёлый парень, любит пошутить, но мы с ним никогда не шутили друг над другом. Мы разыгрывали всех остальных игроков команды, но только не друг друга», – заявил 23-летний уругваец, слова которого приводят испанские СМИ.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 16 матчах «Барселоны», по разу отметившись голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Рональд Араухо
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