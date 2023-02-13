Араухо: «Мы с Пике никогда не шутили друг над другом»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Херардом Пике.

Последние сезоны прошли для защитника-ветерана не лучшим образом, и по ходу текущей кампании он принял решение повесить бутсы на гвоздь.

«У меня особые взаимоотношения с Пике, мы здорово ладим, – рассказывает Араухо. – Херард – очень весёлый парень, любит пошутить, но мы с ним никогда не шутили друг над другом. Мы разыгрывали всех остальных игроков команды, но только не друг друга», – заявил 23-летний уругваец, слова которого приводят испанские СМИ.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 16 матчах «Барселоны», по разу отметившись голом и ассистом.