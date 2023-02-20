Ферран Торрес: «Думаю, я показал хороший футбол»

В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» обыграла со счетом 2:0 «Кадис». Оба мяча были забиты под самый конец первой половины встречи. Очень старался в этой игре Ферран Торрес - именно его сольный проход привел к голевому моменту у ворот «Кадиса», приведшему к ключевому, первому голу «Барселоны». После игры нападающий команды прокомментировал матч:

- Я доволен, потому что сыграл на нравящейся мне позиции, и, как мне кажется, сыграл сегодня в очень хороший футбол. Постараюсь продолжать в том же стиле, - цитирует слова Торреса пресс-служба каталонского суперклуба.