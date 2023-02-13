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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский инсайдер рассказал, куда может перейти Месси в случае ухода из «ПСЖ»

13 Февраля 2023 • 21:38 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
19.02 15:00

Известный инсайдер Херард Ромеро поделился сведениями о будущем Лионеля Месси.

Действующий контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, а новое соглашение стороны пока не заключили. 35-летний нападающий продолжает изучать различные варианты продолжения карьеры.

«Где окажется Месси, если покинет «ПСЖ» по окончании сезона? Основные варианты – МЛС, чемпионат Аргентины и возвращение в «Барселону». Вероятность его возвращения в «Барселону» очень невелика, но она по-прежнему существует», – заявил Ромеро.

В текущей кампании Лионель Месси отметился 15 голами и 14 ассистами, отыграв 25 матчей за «ПСЖ».

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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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