«Барселона» пропустила лишь семь мячей - это абсолютный рекорд чемпионата Испании после 22 туров

В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» обыграла со счетом 2:0 «Кадис», сумев, как можно понять из счета, сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, после 22 туров у каталонцев лишь семь пропущенных мячей, что стало новым рекордом турнира. Прежнее достижение равнялось девяти пропущенным голам и было установлено тремя клубами - сама же «Барселона» в сезоне 1986/1987, «Депортиво» в сезоне 1993/1994, а также мадридский «Атлетико» в сезоне 2017/2018.

В следующем туре лидеру испанского чемпионата предстоит сыграть на выезде с «Альмерией».