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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мы ждём, что «Кадис» будет обороняться»

18 Февраля 2023 • 18:56 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.70 2 15.00
19.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался в преддверии матча 22-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

«Мы ждем, что «Кадис» будет обороняться. Игра будет более простой, с забросами в штрафную с флангов. Мы хотим контролировать мяч, мы будем должны атаковать, используя все свободное пространство. «Кадис» хорошо играет в обороне, поражение от них в прошлом году стоило нам дорого», — цитирует Хави Marca.

Встреча между «Барселоной» и «Кадисом» состоится в воскресенье, 19 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.

После 21 тура «Кадис» идет на 16-й строчке в чемпионате Испании, а подопечные Хави возглавляют турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кадис Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА КАДИС
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