Хави: «Мы ждём, что «Кадис» будет обороняться»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался в преддверии матча 22-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

«Мы ждем, что «Кадис» будет обороняться. Игра будет более простой, с забросами в штрафную с флангов. Мы хотим контролировать мяч, мы будем должны атаковать, используя все свободное пространство. «Кадис» хорошо играет в обороне, поражение от них в прошлом году стоило нам дорого», — цитирует Хави Marca.

Встреча между «Барселоной» и «Кадисом» состоится в воскресенье, 19 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.

После 21 тура «Кадис» идет на 16-й строчке в чемпионате Испании, а подопечные Хави возглавляют турнирную таблицу.