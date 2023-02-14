Альба: «Вылет из Лиги чемпионов дался мне очень тяжело»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Жоржи Альба рассказал, как пережил вылет своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, «сине-гранатовые» два года подряд остановили свои выступления на турнире на стадии группового этапа.

«Вылет из Лиги чемпионов дался мне очень тяжело. Нужно уметь выбираться из таких ситуация и делать правильные выводы, чтобы стать сильнее», – цитирует Альбу Barca Universal.

Напомним, у Альбы в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Барселоной». В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «сине-гранатовые» заняли третье место в группе с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и пльзеньской «Викторией».