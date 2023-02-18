Хави: «Фати может стать новым Рэшфордом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос, может ли полузащитник команды Ансу Фати выйти на уровень Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед». Напомним, англичанин отметился 12 голами и 3 результативными передачами в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Может ли Фати стать новым Рэшфордом? Я надеюсь на это, у него есть качества для этого. Многое зависит от уверенности. Выступления Фати будут говорить сами за себя. Мы верим в него», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ансу Фати в этом сезоне записал на свой актив три гола и три результативные передачи в Ла Лиге.