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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может отказаться от подписания Иньиго Мартинеса из-за его травмы

17 Февраля 2023 • 22:48 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1 2.00 X 3.25 2 4.05
19.02 20:30

«Барселона» продолжает изучать вопрос потенциального трансфера защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.

По окончании сезона 31-летний футболист станет свободным агентом, и каталонский гранд рассчитывал воспользоваться ситуацией, заранее оформив его подписание. Как сообщает Sport, сделка может сорваться, поскольку в «Барселоне» обеспокоены физической формой Мартинеса: центрбек не появлялся на поле с ноября из-за травмы. Руководство «сине-гранатовых» ждёт полного выздоровления игрока, чтобы оценить его уровень после тяжёлого повреждения.

В нынешнем сезоне Иньиго Мартинес провёл десять матчей за «Атлетик» из Бильбао. Его стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.

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Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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