«Барселона» может отказаться от подписания Иньиго Мартинеса из-за его травмы

«Барселона» продолжает изучать вопрос потенциального трансфера защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.

По окончании сезона 31-летний футболист станет свободным агентом, и каталонский гранд рассчитывал воспользоваться ситуацией, заранее оформив его подписание. Как сообщает Sport, сделка может сорваться, поскольку в «Барселоне» обеспокоены физической формой Мартинеса: центрбек не появлялся на поле с ноября из-за травмы. Руководство «сине-гранатовых» ждёт полного выздоровления игрока, чтобы оценить его уровень после тяжёлого повреждения.

В нынешнем сезоне Иньиго Мартинес провёл десять матчей за «Атлетик» из Бильбао. Его стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.