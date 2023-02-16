Юмтити может вернуться в «Барселону» и остаться на следующий сезон

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может получить второй шанс в команде. Нынешний сезон футболист проводит на правах аренды за «Лечче», но уже в следующей кампании француз может вернуться на «Камп Ноу» и получить ещё одну возможность закрепиться в команде.

По информации от Sport, «Барселона» ищет левоногого центрального защитника на следующий сезон. Помимо Юмтити, ещё одними вариантами являются Иньиго Мартинес и Эван Ндика, которые летом будут доступны на трансферном рынке на правах свободных агентов.

Юмтити в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в итальянской Серии А, где не отметился результативными действиями.