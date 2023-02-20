Хави: «Оцениваю профессионализм Феррана Торреса на 10 из 10»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отметил игру Феррана Торреса.

Каталонцы обыграли «Кадис» (2:0), а 22-летний вингер впервые за долгое время провёл полный матч.

«Я особенно рад за Феррана, – рассказывает Хави на послематчевой пресс-конференции. – Я оцениваю его отношение к делу на 10 из 10. Он постоянно работает на команду, готов жертвовать собой. Люди судят о нём по голам, ассистам и обводкам, но наш тренерский штаб видит в нём другие вещи», – заявил рулевой «сине-гранатовых».

Ферран Торрес принял участие в 27 поединках «Барселоны» в нынешнем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и одну голевую передачу.