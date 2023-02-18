Хави: «Очень жаль терять Педри в такой период»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал травму Педри, который выбыл из строя после того, как получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Всегда жаль, когда игроки недоступны. Педри жизненно важен для нас, потому что он делает разницу на поле. Мы теряем важнейшего футболиста, но позитив в том, что есть хорошие альтернативы», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Педри пропустит около месяца из-за своей травмы. В нынешнем сезоне испанский полузащитник уже отметился в чемпионате шестью забитыми голами.