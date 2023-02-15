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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Фати немного подавлен, потому что не играет»

15 Февраля 2023 • 16:00 Комментировать
Барселона
...
Кадис
19.02 23:00

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас заявил, что его партнёр по команде Ансу Фати находится в немного подавленном состоянии, так как ему не хватает игровой практики. Напомним, ранее ходили слухи, что ситуацией с игровым временем Фати готовы воспользоваться многие топ-клубы, которые хотят переманить 20-летнего таланта.

«Фати немного подавлен, потому что не играет. Тем не менее, у него есть отличные качества. Мы все помогаем ему в том, чтобы обрести уверенность»,– заявил Рафинья на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Фати провёл 772 минуты в чемпионате Испании, за которые отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати Рафинья Диас
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