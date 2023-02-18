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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Дембеле скоро вернётся»

18 Февраля 2023 • 16:42 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.60 2 14.00
19.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Кадиса» высказался о состоянии Усмана Дембеле.

Напомним, что Усман Дембеле оказался в лазарете «Барселоны» в конце января по итогам матча против «Жироны».

«Дембеле скоро вернётся. Всё зависит от его ощущений. Он работает на поле. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», - сказал Хави журналистам.

В сезоне 2022/2023 Усман Дембеле провёл за «Барселону» 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач на партнёров.

«Барселона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА КАДИС
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