Хави: «Дембеле скоро вернётся»

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Кадиса» высказался о состоянии Усмана Дембеле.

Напомним, что Усман Дембеле оказался в лазарете «Барселоны» в конце января по итогам матча против «Жироны».

«Дембеле скоро вернётся. Всё зависит от его ощущений. Он работает на поле. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», - сказал Хави журналистам.

В сезоне 2022/2023 Усман Дембеле провёл за «Барселону» 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач на партнёров.

«Барселона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании.