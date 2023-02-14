Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде: «Мы должны вернуть «Барселоне» былое величие»

14 Февраля 2023 • 21:07 Комментировать
Барселона
...
Кадис
19.02 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о нынешнем положении дел в команде.

«Сине-гранатовые» уверенно лидируют в Ла Лиге, а в четверг начнут свой путь в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с английским «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала.

«У нас молодая команда, но мы жаждем проявить себя и завоевать трофеи. Последние несколько лет прошли для «Барселоны» непросто, и мы держим это в уме, надеясь вернуть клубу его былое величие.

Хави – настоящий лидер. Каждый день он стремится сделать всё, чтобы мы играли лучше, он постоянно думает о победах», – заявил в интервью CatRadio французский футболист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
21:24 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Реал» попробует подписать Кварацхелию слухи
21:07 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Мы должны вернуть «Барселоне» былое величие»
21:00 · Германия. Бундеслига
Себальос и Асенсио останутся в «Реале», если клуб не подпишет Беллингема
20:29 · Испания. Ла Лига
Алехандро Бальде назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом в карьере
20:19 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую сумму готов предложить «Реал» за Беллингема
18:20 · Испания. Ла Лига
Родриго: Я был близок к переходу в «Барселону»
18:06 · Испания. Ла Лига
Абидаль рассказал, когда «Барселона» вернётся на прежний уровень
17:06 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Эльче»: прогноз на матч чемпионата Испании – 15 февраля 2023
16:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Понятия не имею, продлил ли Бензема контракт с «Реалом»
16:04 · Италия. Серия А
Пике: «Мы хорошо дружили с Рамосом, но всё изменилось, когда в «Реал» пришёл Моуринью»
15:59 · Испания. Ла Лига
​Бараха возглавил «Валенсию» официально
15:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Бразильские игроки «Реала» шутят о моём назначении в сборную»
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Камавинга был хорош на позиции левого защитника, но сейчас вернулись другие игроки»
15:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Начо нужно решить, хочет ли он продлить контракт»
14:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о том, что Винисиуса нет среди номинантов на игрока года по версии FIFA: «Это наверно ошибка?»
Все новости
Рекомендуем