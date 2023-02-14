Кунде: «Мы должны вернуть «Барселоне» былое величие»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о нынешнем положении дел в команде.

«Сине-гранатовые» уверенно лидируют в Ла Лиге, а в четверг начнут свой путь в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с английским «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала.

«У нас молодая команда, но мы жаждем проявить себя и завоевать трофеи. Последние несколько лет прошли для «Барселоны» непросто, и мы держим это в уме, надеясь вернуть клубу его былое величие.

Хави – настоящий лидер. Каждый день он стремится сделать всё, чтобы мы играли лучше, он постоянно думает о победах», – заявил в интервью CatRadio французский футболист.