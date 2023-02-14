Пике: «Я не следил за ЧМ-2022 – мне нужен был перерыв»

Бывший центральный защитник «Барселоны» Херард Пике признался, что ему потребовался отдых от футбола.

По ходу текущего сезона футболист неожиданно покинул «Барселону», завершив игровую карьеру.

«Последние месяцы сложились для меня тяжело. Я не посмотрел ни одного матча чемпионата мира – даже финал я видел лишь отрывками. Мне нужен был перерыв.

Месси мечтал выиграть чемпионат мира, и он заслуживал этого больше, чем кто-либо другой. Я был рад за него», – цитирует журналист Альфредо Педулла экс-игрока сборной Испании.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.