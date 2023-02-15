Бальде: «Барселона» хочет выиграть все возможные трофеи в этом сезоне»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде поделился ожиданиями от результатов своей команды в оставшейся части сезона. Испанец заявил, что его команда намерена до конца бороться за все возможные трофеи.

«Барселона» хочет выиграть все возможные трофеи в этом сезоне. Мы обязаны выложиться, чтобы добыть максимум», – цитирует Бальде Barca Universal.

Напомним, в чемпионате Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице с отрывом в 11 очков от мадридского «Реала». Также «сине-гранатовые» скоро сыграют полуфинале Кубка Испании, где им как раз будет противостоять «Реал». Ещё одним турниром, в котором участвует «Барселона» является Лига Европы, где подопечные Хави Эрнандеса завтра сыграют первый матч 1/16 финала с «Манчестер Юнайтед».