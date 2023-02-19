«Барселона» пока не имеет планов на Юмтити

Будущее центрального защитника Самуэля Юмтити, выступающего за «Лечче» на правах аренды, остаётся неопределённым.

На днях появились слухи о том, что руководство «Барселоны» впечатлено игрой француза и рассчитывает встроить его в команду Хави Эрнандеса с начала следующего сезона, когда истечёт срок арендного договора с «Лечче». По информации Mundo Deportivo, эти сведения не соответствуют действительности: в каталонском клубе действительно высоко оценивают игру центрбека, но пока не делают никаких прогнозов относительно его будущего, поскольку впереди значительная часть сезона.

Самуэль Юмтити провёл 12 матчей за «Лечче» в текущей кампании. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.