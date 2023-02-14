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Чемпионат Италии. Серия А

Абидаль: «Мы действительно хотели подписать Алексея Миранчука в «Барселону»

14 Февраля 2023 • 14:05 Комментировать
Барселона
...
Кадис
19.02 23:00

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль признался, что действительно хотел подписать в команду Алексея Миранчука, который ныне выступает в Италии за «Торино».

«Мы действительно хотели подписать Алексея Миранчука в «Барселону». Он очень умён и обладает хорошей техникой. Однако, мы решили не приглашать его в команду, так как у нас уже были игроки похожего профиля – Педри и Гави», – цитирует Абидаля Barca Universal.

Напомним, права на Миранчука до сих пор принадлежат «Аталанте». Алексей выступал за московский «Локомотив», когда «Барселона» была в нём заинтересована. Абидаль занимал пост спортивного директора «Барселоны» с 2018 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Барселона Эрик Абидаль Алексей Миранчук
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