Бальде: «Стараюсь играть за первую команды «Барселоны» так же, как играл в дубле»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о своей игре.

С нынешнего сезона 19-летний футболист регулярно получает игровую практику в основной команде, несмотря на наличие в составе Жорди Альбы и Маркоса Алонсо.

«Я успешно адаптировался, сейчас мне комфортно в первой команде. Рад, что моё развитие продолжается. На поле я стараюсь делать то же самое, что делал во времена выступления за дубль. Разница лишь в том, что здесь тебя окружают игроки гораздо более высокого уровня, также в первой команде гораздо больше давления. Всё остальное довольно схоже», – рассказал в интервью Sport молодой латераль.