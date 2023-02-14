«Барселона» летом хочет купить двух игроков в атаку

Каталонская «Барселона» следующим летом попытается заполучить двух футболистов в атакующую линию. Об этом сообщает издание Sport.

По информации от источника, команда хочет подписать левого вингера и нападающего. Одним из вариантов на позицию форварда является Маркус Тюрам, который в конце сезона с большой долей вероятностью покинет мёнхенгладбахскую «Боруссию» и станет свободным агентом. Что касается левого вингера, на эту позицию каталонцы рассчитывают получить Янника Карраско из мадридского «Атлетико».

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» забила 43 гола – это первый показатель в чемпионате. У мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе, на счету 40 мячей.