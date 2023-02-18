Бускетс возобновил тренировки с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс оправился от повреждения и возобновил тренировки в общей группе каталонцев. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Херард Ромеро.

Напомним, Бускетс пропустил последние три матча «Барселоны» из-за травмы лодыжки. Футболист вряд ли примет участие в ближайшей игре против «Кадиса», которая состоится завтра в рамках чемпионата Испании. Тем не менее, у игрока есть хорошие шансы вернуться на поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Бускетс до сих пор не определился со своим будущим. У хавбека летом заканчивается контракт с «Барселоной», но Серхио пока не решил, будет ли его продлевать.