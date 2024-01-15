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Кварацхелия — в шорт-листе «Манчестер Сити» слухи

15 Января 2024 • 18:30 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Mail Sport.

По данным источника, «горожане» планируют усилить позицию вингера в зимнее трансферное окно. На данный момент клуб просматривает троих футболистов. Речь идет о Хвиче Кварацхелии («Наполи»), Педру Нету («Вулверхэмптон») и Савио («Жирона»).

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» провел 20 матчей в рамках Английской премьер-лиги, в которых смог набрать 43 очка. На данный момент команда Хосепа Гвардиолы находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити Наполи Жирона Хвича Кварацхелия Педру Нету Савио Морейра трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
15 Января 2024 в 18:40
Шейхам надо впарить его Наполи, потом в аренду возьмут)
В АПЛ его затопчут в первом же сезоне)
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