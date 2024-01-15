Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Mail Sport.

По данным источника, «горожане» планируют усилить позицию вингера в зимнее трансферное окно. На данный момент клуб просматривает троих футболистов. Речь идет о Хвиче Кварацхелии («Наполи»), Педру Нету («Вулверхэмптон») и Савио («Жирона»).

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» провел 20 матчей в рамках Английской премьер-лиги, в которых смог набрать 43 очка. На данный момент команда Хосепа Гвардиолы находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на два балла.