Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн нашёл для себя главную причину, по которой ему стоит перейти в мадридский «Реал». Как сообщает Diario AS, норвежец считает, что только переезд на «Сантьяго Бернабеу» поможет ему в будущем выиграть самые престижные индивидуальные награды, включая «Золотой мяч».

Напомним, в контракте Холанна с «Манчестер Сити» прописана сумма отступных, но точная стоимость пока неизвестна. Мадридский «Реал» ближайшим летом может попробовать купить Эрлинга, если не договорится с Килианом Мбаппе о переходе на правах свободного агента.

Холанн в этом сезоне забил 14 голов в 15 матчах Английской премьер-лиги. Эрлинг пропустил несколько игр из-за травмы.