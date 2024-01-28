Холанн: «Я много тренирую удары головой»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о своей работе на тренировках.

Норвежский футболист не появляется на поле с начала декабря из-за травмы. Ожидается, что уже в скором времени звёздный форвард вновь сможет играть.

«Я много работал над ударами головой. Я всегда тренируюсь столько, сколько могу, и стараюсь как можно чаще бить по воротам во время тренировок – считаю, что практиковаться в этом очень полезно. Я полностью выкладываюсь», – передаёт City Xtra комментарии 23-летнего игрока, забившего 19 голов в 22 матчах нынешнего сезона.

31 января «Манчестер Сити» сыграет в родных стенах против «Бёрнли».