Гвардиола объяснил, почему Филлипс не заиграл в «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему Кэлвин Филлипс не проявил себя в его команде.

«Горожане» приобрели полузащитника у «Лидса» летом 2022 года, заплатив за трансфер 49 млн евро. Англичанин так и не пробился в стартовый состав, отыграв в «Манчестер Сити» лишь 31 матч за полтора года.

«Дело в том, что на позиции опорного полузащитника нам нужна ещё одна характеристика, которую мне трудно в нём разглядеть. Но Кэлвин определённо обладает качеством, ведь иначе он бы не играл за сборную Англии и не смог бы делать те невероятные вещи, которые удавались ему в «Лидсе», – передаёт City Xtra заявление Гвардиолы.

В ближайшее время Кэлвин Филлипс перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды. По некоторым данным, в сделке будет прописана опция выкупа.