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Гвардиола объяснил, почему Филлипс не заиграл в «Манчестер Сити»

26 Января 2024 • 02:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему Кэлвин Филлипс не проявил себя в его команде.

«Горожане» приобрели полузащитника у «Лидса» летом 2022 года, заплатив за трансфер 49 млн евро. Англичанин так и не пробился в стартовый состав, отыграв в «Манчестер Сити» лишь 31 матч за полтора года.

«Дело в том, что на позиции опорного полузащитника нам нужна ещё одна характеристика, которую мне трудно в нём разглядеть. Но Кэлвин определённо обладает качеством, ведь иначе он бы не играл за сборную Англии и не смог бы делать те невероятные вещи, которые удавались ему в «Лидсе», – передаёт City Xtra заявление Гвардиолы.

В ближайшее время Кэлвин Филлипс перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды. По некоторым данным, в сделке будет прописана опция выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс ещё теги

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