​Гвардиола объяснил, почему в Испании тренерам сложнее, чем в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами. По словам специалиста, в Испании тренерам сложнее, поскольку там они сталкиваются с более серьёзным давлением, чем в Англии.

«По моему опыту, мы не можем сравнивать давление, которое оказывается на тренеров в Англии и Испании. Там оно в тысячу раз жёстче. Особенно в «Барселоне». Давление в «Барселоне» несопоставимо с другими клубами», - сказал Гвардиола журналистам.

Стоит напомнить, что на днях об уходе из «Барселоны» по завершению текущего сезона объявил Хави. Последний матч его команда проиграла со счётом 3:5 – «Вильярреалу».

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