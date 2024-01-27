Гвардиола: «Мы хотим защитить де Брёйне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему он не выпускает полузащитника Кевина де Брёйне с первых минут, несмотря на то, что бельгиец уже восстановился после травмы.

«Рано или поздно он начнёт играть с первых минут. По многим причинам мы хотим защитить его. Важно, чтобы он хорошо чувствовал себя и понимал свои проблемы», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

В нынешнем сезоне 32-летний де Брёйне провёл в составе «горожан» пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах.