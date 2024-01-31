Де Брёйне вышел на третье место по голевым передачам в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вошёл в тройку лучших ассистентов в истории Английской премьер-лиги.

Бельгиец отметился результативной передачей на Хулиана Альвареса в матче против «Бёрнли». Данный ассист стал для де Брёйне 104-м в рамках чемпионата Англии за всю карьеру – третий показатель в истории АПЛ. Лидер «горожан» опередил в рейтинге легендарного экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (103 ассиста). Выше в списке располагаются только Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162).

Кевин де Брёйне представляет цвета «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошлом хавбек также выступал за лондонский «Челси», где не смог себя проявить.