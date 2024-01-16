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Неймар выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном

16 Января 2024 • 14:39 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поучаствовал в голосвании за награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Бразильский футболист в прошлом сезоне выступал в одной команде с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, которые входили в тройку фаворитов на награду.

Неймар в своём списке поставил на первое место Месси, с которым выступал за «Барселону» и «ПСЖ». На второй строчке в списке бразильца оказался Килиан Мбаппе, с которым у футболиста неоднократно возникали конфликты в Париже. Тройку Неймара замкнул лучший бомбардир прошлого розыгрыша АПЛ и Лиги чемпионов в лице Эрлинга Холанна.

Напомним, награду FIFA The Best в конечном итоге забрал Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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