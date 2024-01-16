Неймар выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поучаствовал в голосвании за награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Бразильский футболист в прошлом сезоне выступал в одной команде с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, которые входили в тройку фаворитов на награду.

Неймар в своём списке поставил на первое место Месси, с которым выступал за «Барселону» и «ПСЖ». На второй строчке в списке бразильца оказался Килиан Мбаппе, с которым у футболиста неоднократно возникали конфликты в Париже. Тройку Неймара замкнул лучший бомбардир прошлого розыгрыша АПЛ и Лиги чемпионов в лице Эрлинга Холанна.

Напомним, награду FIFA The Best в конечном итоге забрал Лионель Месси.