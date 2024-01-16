Облак выбрал лучшего игрока года, словенец включил в топ-3 своего бывшего одноклубника

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак принял участие в голосовании за награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Словенский вратарь поставил на первое место Лионеля Месси из «Интер» Майами, который по итогу забрал приз. При этом в топ-3 Облака есть небольшая неожиданность.

На второе место в своём списке Ян включил своего бывшего одноклубника по мадридскому «Атлетико» Родри Эрнандеса. Полузащитник в прошлом сезоне выиграл требл с «Манчестер Сити», а также забил победный гол в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера». Тройку Облака замкнул другой игрок «Манчестер Сити» – нападающий Эрлинг Холанн.