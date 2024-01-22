«Барселона» далека от трансфера Филлипса, в гонке лидирует лондонский клуб

Каталонская «Барселона» пока далека от трансфера полузащитника Кэлвина Филлипса. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» считают требования «Манчестер Сити» по аренде слишком высокими.

Источник отмечает, что у лондонского «Вест Хэма» пока больше шансов на трансфер Филлипса. «Молотобойцы» активно работают над арендой до конца сезона, но так как Кэлвин всё ещё допускает переход в «Барселону», футболист ещё не принял окончательное решение.

28-летний Филлипс твёрдо намерен покинуть «Манчестер Сити» в этом месяце, так как недоволен количеством игровой практики. Полтора года назад «горожане» заплатили за Кэлвина 49 миллионов евро.