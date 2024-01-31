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Гвардиола: В прошлом сезоне Холанн устал морально

31 Января 2024 • 15:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1 1.11 X 11.50 2 22.00
Через 6 ч. 8 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда команды Эрлинга Холанна в прошлом сезоне.

«Это был первый сезон в его жизни, когда он сыграл такое количество матчей, он никогда не играл столько. У нас было стремление к финалу Кубка Англии, Лиги чемпионов, а еще Премьер-лига. Он немного устал морально», — заявил Гвардиола журналистам.

Напомним, Холанн пропустил почти два месяца из-за травмы, но должен попасть в заявку команды на предстоящий матч против «Бёрнли».

Встреча 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» состоится 31 января и начнется в 22:30 по московскому времени.

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