Гвардиола: В прошлом сезоне Холанн устал морально

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда команды Эрлинга Холанна в прошлом сезоне.

«Это был первый сезон в его жизни, когда он сыграл такое количество матчей, он никогда не играл столько. У нас было стремление к финалу Кубка Англии, Лиги чемпионов, а еще Премьер-лига. Он немного устал морально», — заявил Гвардиола журналистам.

Напомним, Холанн пропустил почти два месяца из-за травмы, но должен попасть в заявку команды на предстоящий матч против «Бёрнли».

Встреча 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» состоится 31 января и начнется в 22:30 по московскому времени.