​Компани: «Матч с «Манчестер Сити» нельзя начинать с мысли, что мы уже проиграли»

В среду «Манчестер Сити» будет принимать «Бёрнли», и на футбольное поле впервые за долгое время может вернуться Эрлинг Холанн. Комментарий на этот счёт дал рулевой «бордовых» Венсан Компани.

«Возвращение Холанна? Список их игроков можно продолжать. Никто никогда не будет сомневаться в качестве, которым обладает «Манчестер Сити». Это феноменальная команда, но я знаю, что такие матчи нельзя начинать с мысли, что мы уже проиграли. Хотя, конечно, весь остальной мир будет думать, что результат определён. Но мы едем туда с желанием выложиться на полную и что-то заработать», - сказал Компани на пресс-конференции.