Названа причина отказа «Баварии» от Филлипса

«Бавария» передумала подписывать полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

28-летний игрок в ближайшее время перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды. Ранее на хавбека претендовала и «Бавария», однако, изучив англичанина получше, гранд Бундеслиги выбыл из гонки. По данным журналиста Тоби Альтсхеффля, мюнхенцы отказались от Филлипса, сочтя его «технически слишком слабым». Скауты клуба решили, что футболист «горожан» недостаточно хорошо обращается с мячом для игры в опорной зоне.

Кэлвин Филлипс провёл десять матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне. В рамках Премьер-лиги он появился на поле лишь четырежды.